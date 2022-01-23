Кардиолог объяснила, как избежать инсульта тем, кто находится в группе риска

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В группу риска по инсульту входят люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева.

Таким гражданам, подчеркнула она, необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства.

Ведущей причиной инсультов является именно артериальное давление, вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет, добавила специалист.

"После 40 лет необходимо измерять давление 1–2 раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90 (следует. – Прим. ред.) обратиться к врачу", – приводит слова Сергеевой агентство "Прайм".

Еще один важный фактор риска инсульта – мерцательная аритмия. При такой патологии, уточнила врач, в полости левого предсердия часто образуются тромбы, которые могут "улетать" в артерии головного мозга и вызывать кардиоэмболический инсульт.

"Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ", – рассказала кардиолог.

Врач добавила, чтобы снизить риск инсульта при атеросклерозе, то необходимо отказаться от курения и нормализовать вес. При высоком холестерине следует проконсультироваться со специалистом и следовать его предписаниям.

Ранее врач Тимоти Легг предупредил, что из-за стресса в организме может возникнуть высокий уровень холестерина. Медик напомнил, что это повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и может стать причиной инсульта или сердечного приступа.

По мнению специалиста, состояние нервозности провоцирует выработку гормонов кортизола и адреналина. Из-за этого в организме появляются жиры триглицериды, которые вызывают формирование холестерина. Чтобы избежать волнений, врач посоветовал заниматься спортом и питаться здоровой пищей. В частности, в рацион следует включать бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад.