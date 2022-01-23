Кардиолог объяснила, как избежать инсульта тем, кто находится в группе риска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В группу риска по инсульту входят люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови, рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева.
Таким гражданам, подчеркнула она, необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства.
Ведущей причиной инсультов является именно артериальное давление, вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет, добавила специалист.
"После 40 лет необходимо измерять давление 1–2 раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90 (следует. – Прим. ред.) обратиться к врачу", – приводит слова Сергеевой агентство "Прайм".
Еще один важный фактор риска инсульта – мерцательная аритмия. При такой патологии, уточнила врач, в полости левого предсердия часто образуются тромбы, которые могут "улетать" в артерии головного мозга и вызывать кардиоэмболический инсульт.
"Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ", – рассказала кардиолог.
Врач добавила, чтобы снизить риск инсульта при атеросклерозе, то необходимо отказаться от курения и нормализовать вес. При высоком холестерине следует проконсультироваться со специалистом и следовать его предписаниям.
Ранее врач Тимоти Легг предупредил, что из-за стресса в организме может возникнуть высокий уровень холестерина. Медик напомнил, что это повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и может стать причиной инсульта или сердечного приступа.
По мнению специалиста, состояние нервозности провоцирует выработку гормонов кортизола и адреналина. Из-за этого в организме появляются жиры триглицериды, которые вызывают формирование холестерина. Чтобы избежать волнений, врач посоветовал заниматься спортом и питаться здоровой пищей. В частности, в рацион следует включать бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад.
"Доктор 24": первая помощь при инсульте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: