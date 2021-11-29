Как пережившим инфаркт пациентам прожить долгую счастливую жизнь

По данным ВОЗ, за последние 20 лет болезни сердца по-прежнему остаются основной причиной смертности в мире. В России наблюдается похожая картина, а в период начала пандемии ситуация заметно ухудшилась, вызвав рост смертности от болезней системы кровообращения. Такие данные приводятся в исследовании центра имени В.А. Алмазова Минздрава России. Тем не менее при правильном лечении пациенты сегодня могут рассчитывать на долгую и счастливую жизнь. О том, как помогают людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ Роман Михайлович Шахнович.



Фото из личного архива спикера

– Роман Михайлович, ранее в своих выступлениях вы отмечали, что именно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказались в зоне риска во время пандемии COVID-инфекции, поделитесь, пожалуйста, какие существуют статистические данные?

Действительно, существует негативная связь между коронавирусной инфекцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). С одной стороны, у пациентов с ССЗ, особенно с ишемической болезнью сердца, примерно в четыре раза выше вероятность тяжелого течения заболевания и смерти. С другой стороны, риск инфаркта у пациентов с COVID-19 возрастает в восемь раз. Это данные шведского регистра, причем с сопоставимым по возрасту контролем. То есть увеличение риска инфаркта у пациентов с COVID-19 фиксируется даже при сравнении с более молодой возрастной группой (когда инфаркт развивается реже).

– Что такое высокий ишемический риск?

Высокий ишемический риск – это высокий риск осложнений, высокая вероятность развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего инфаркта и инсульта. Чаще всего речь о последствиях образования внутрисосудистого тромбоза. Это острая закупорка сосудов, критическая нехватка кислорода в том или ином органе. Если это происходит в сердце, то это инфаркт миокарда, а если в головном мозге – это инсульт.

Наиболее известные факторы риска, которые увеличивают вероятность ишемических заболеваний, – это возраст, мужской пол, сахарный диабет, курение, повышенное артериальное давление, отягощенная наследственность. Особо рискуют пациенты, которые уже имеют какой-то ишемический эпизод – инфаркт или инсульт. Поскольку один раз в организме это уже произошло, все факторы подталкивают к повторному развитию такого же осложнения.

– Как долго нужно лечиться пациенту, перенесшему инфаркт миокарда, во избежание повторного приступа?

Если у пациента произошел инфаркт, то это следствие двух неблагоприятных процессов. Во-первых, атеросклероз – холестериновая бляшка, выросшая в сосудах сердца, в коронарной артерии. Во-вторых, это формирование на поверхности бляшки тромба – сгустка крови, который как плотина перекрывает течение крови, из-за чего определенный участок сердечной мышцы перестает получать питание и выходит из строя. Именно это и называется инфаркт. Поэтому главные направление лечения – снижение уровня холестерина, что сдерживает атеросклероз, и антитромботическая терапия для профилактики повторного формирования тромба.



Лечение желательно продолжать пожизненно, поскольку оставить ситуацию на самотек означает подвергнуть себя очень высокому риску повторных осложнений. Основные риски концентрируются в первые год или два после болезни, далее они снижаются, но все равно остаются. Поэтому важно заниматься профилактикой и принимать необходимые препараты. Сейчас программа льготного лекарственного обеспечения продлена до двух лет, и это замечательно, ибо проблемы не исчерпываются одним годом. Есть как федеральная программа, так и региональные, которые расширяют линейку доступных препаратов.

– Если пациент будет регулярно посещать лечащего врача, выполнять рекомендации по лечению и образу жизни, как это повлияет на его продолжительность и качество жизни?

В большинстве случаев при соблюдении всех рекомендаций врача, отказе от вредных привычек, здоровом образе жизни и правильном питании человек может рассчитывать на продолжительную жизнь. Более того, иногда перенесенный инфаркт парадоксальным образом может даже продлить жизнь, так как правильная вторичная профилактика повторных случаев заболевания может положительно повлиять на организм и избавить человека от более грозных осложнений. Это возможно только в случае, если пациент прилагает усилия: постоянно принимает рекомендованные врачом лекарства, соблюдает диету, поддерживает физическую активность. Тем не менее на индивидуальном уровне все бывает по-разному – иногда первая сосудистая катастрофа может сделать человека инвалидом.

– Как можно увеличить приверженность пациентов лечению?

Приверженность лечению – глобальная мировая проблема. Есть много факторов, но главный – доверительное отношение человека к медицине в целом и к лечащему врачу особенно. Доктор должен не жалеть времени на объяснения смысла лечения – почему назначены эти лекарства и их основное действие, акцентировать внимание на том, что для большинства пациентов они безопасны и хорошо переносятся. Главное – это терапия приводит к улучшению качества жизни и увеличивает ее продолжительность.

Часто существуют опасения относительно токсичности лекарств при длительном приеме, ведь речь идет не о курсовой терапии, а о неопределенно долгой. Психологически сложно принимать препараты годами. Кроме того, несмотря на то что большая часть этих препаратов уменьшает вероятность погибнуть от инфаркта, больной не ощущает, что их прием отражается на самочувствии. Неминуемо через какое-то время возникает соблазн попробовать отменить терапию, чтобы "организм отдохнул". И эта отмена на первых порах может не приводить к негативным последствиям, что нередко неверно трактуется как отсутствие пользы. Поэтому важно заранее объяснить в чем суть этих лекарств, что они нужны для того, чтобы избежать последующих сосудистых катастроф.



Если возникают побочные явления, то нужно сразу контактировать с врачом, чтобы принять верное решение: поменять лекарство, отменить прием, а возможно, нежелательный эффект вообще не связан с препаратом. Нужна правильная мотивация и знание сути болезни. Между врачом и пациентом должно быть доверительное уважительное сотрудничество, так как назначает лекарства врач, а принимает их пациент.

– Какие рекомендации вы дали бы врачам, работающим с пациентами после инфаркта миокарда, и самим пациентам?

Врачей я призываю к улучшению коммуникации с пациентами. Молодые врачи часто используют сложные медицинские термины, непонятные пациентам. Необходимо объяснить пациенту его состояние и давать рекомендации таким образом, чтобы он действительно понял врача и желательно с ним согласился. Рассказать, что такое холестерин, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ведь большинство пациентов этого не понимают. Уметь говорить о профессиональных терминах простым языком – удел больших профессионалов.

Пациентам же рекомендую в первую очередь найти себе врача, с которым у вас будет взаимное доверие и общий язык. Это очень важно, ведь риски высоки. Категорически нельзя заниматься самолечением, ориентироваться на БАДы и средства нетрадиционной медицины. Нужно принимать только те лекарства, которые назначает лечащий врач, и настроиться на продолжительную терапию, ведь ее эффективность и безопасность строятся на принципах доказательной медицины.

Необходима диета, которая также обсуждается с доктором, основной принцип – меньше холестеринсодержащих продуктов. Не стоит забывать и о физической активности, которая также обсуждается с врачом, особенно после инфаркта или инсульта. Вся медицинская информация, касающаяся обследований, анализов, ЭКГ, должна быть под рукой, чтобы в случае необходимости персонал больницы или скорая помощь могли ею воспользоваться. После перенесенного инфаркта также важно иметь при себе нитроглицерин, а при малейшем подозрении на сердечный приступ вызывать скорую помощь.

– Как получить бесплатное лекарственное обеспечение?



После выписки необходимо в кратчайшие сроки обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства. Необходимые документы: выписной эпикриз из стационара, СНИЛС, паспорт, полис ОМС.

Лечащий врач определит план диспансерного наблюдения и оформит льготный рецепт. Для пациентов с хроническими заболеваниями и лиц пенсионного возраста рецепт может быть выписан на курс до 180 дней.

Забрать препарат в аптечном пункте поликлиники. Кроме того, препарат может получить родственник или социальный работник.



Узнать подробнее о льготах для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, вы можете на сайте картажизни.рф или по номеру телефона горячей линии 8-800-511-90-34



На правах рекламы.