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Общество

13:12

Кардиологи предупредили об опасности аспирина для сердца

медицина общество

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Кардиологи из Фрайбургского университета в Германии предупредили о вреде приема аспирина людьми с определенными факторами риска. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели исследование на базе данных 31 тысячи человек из США и Западной Европы. Речь шла о людях с рисками развития сердечной недостаточности на фоне курения, ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Все участники исследования были старше 40 лет и не имели сердечно-сосудистой недостаточности. За 5,3 года наблюдений она развилась в 1 330 случаях, на 26% вероятность такого исхода увеличивал прием аспирина.

Авторы научной работы уточнили, что необходимы более подробные многонациональные рандомизированные исследования. На данный момент ученые рекомендуют принимать аспирин строго по необходимости.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал об опасности неконтролируемого приема обезболивающих. К опасным последствиям, считает эксперт, может привести употребление аспирина, анальгина, ибупрофена и других препаратов.

Чем полезен аспирин

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