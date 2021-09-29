Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

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Прием нитроглицерина при инфаркте может оказаться смертельным из-за резкого падения давления, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что в случае приступа необходимо вызвать скорую помощь и дать человеку только аспирин, который разжижает кровь.

"Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. <...> Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Врач отметил, что во время ожидания скорой помощи человека следует положить или посадить в удобном положении.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта. Среди них – вздутие и боль в животе, одышка и холодный пот, вызывающие постепенно нарастающую боль в области сердца, которая не проходит при смене положения.

К нетипичным симптомам врач также отнесла характерные астме сухой кашель, ощущения удушья и сдавленности в груди, спазмы и изжогу. Боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти тоже могут сигнализировать о развитии острого инфаркта, заключила кардиолог.