Врач перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта

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Вздутие и боль в животе могут сообщать о развитии острого инфаркта миокарда, рассказала порталу "Доктор Питер" кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова.

Также, по ее словам, о заболевании могут сигнализировать одышка и холодный пот, вызывающие постепенно нарастающую боль в области сердца, которая не проходит при смене положения.

К нетипичным симптомам врач отнесла характерные астме сухой кашель, ощущения удушья и сдавленности в груди, а также спазмы и изжогу.

Боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти тоже могут сигнализировать о развитии острого инфаркта, заключила кардиолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников обозначил четыре признака, указывающие на приближение инсульта. Он предупредил об опасности повышенного холестерина и высокого уровня сахара в крови.

Кроме того, инсульт способны приблизить вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя в больших количествах.

