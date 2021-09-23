Дерматовенеролог рассказала, чем опасен сухой воздух в помещении

За окном промозглая осень, а в домах тепло. Казалось бы, надо радоваться горячим батареям, но россияне беспокоятся из-за нежелательного влияния сухого воздуха. Мы выясняли, как позаботиться о себе в отопительный сезон.



Норма жизни

Специалисты говорят, что если показатель влажности в квартире в холодное время составляет от 40 до 60%, то беспокоиться нечего. Однако не всегда людям приходится жить в условиях нормы.

"В среднем влажность в помещении во время отопительного сезона, к сожалению, ниже 20–30%", – комментирует дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Излишняя сухость сразу дает о себе знать. По словам эксперта, как только показатель влажности падает ниже уровня 40%, проявляются нежелательные симптомы. В частности, у людей появляется повышенная усталость глаз из-за снижения выработки слезной жидкости. Многие жалуются на ощущение, будто в глаза насыпали песка.

"В носовых ходах образуются сухие корочки, появляется зуд и дискомфорт, повышается вероятность носовых кровотечений", – комментирует дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Слизь, пересыхая, начинает раздражать оболочки глаз и носа, а человек рефлекторно трет их руками. В частности, дети тянутся к носу пальцами из-за зуда и неприятных корок.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Так кожа становится открытыми воротами для проникновения инфекций в дыхательные пути и дерматологических проявлений бактериальной и вирусной инфекции (пиодермия, контагиозный моллюск).

В помещениях с пониженной влажностью люди испытывают затруднение дыхания, першение в горле, осиплость голоса. Особенно это опасно для пациентов с астмой.



В сухом остатке

Внешность тоже подвержена влиянию негативных факторов. По словам врача, в помещении с низкой влажностью кожа начинает сохнуть, испаряя собственную воду.

"Кожа становится более чувствительной и восприимчивой к аллергенам и условно-патогенным микроорганизмам, которые обитают на ней. Этот факт особенно неблагоприятен для людей, страдающих атопическим дерматитом, ксерозом кожи, псориазом и другими кожными заболеваниями", – рассказывает врач.

Дерматовенеролог подчеркивает, что в натопленных помещениях процессы старения активизируются. В зоне вокруг глаз возникают мелкие морщинки, в уголках губ образуются трещины.

"Потеря влаги приводит к тому, что в верхних слоях кожи нарушается кровообращение. Она получает меньше питательных веществ, из-за этого затрудняется регенерация", – объясняет Наталия Жовтан.

Эксперт отмечает, что низкая влажность вредна и для волос. Они становятся сухими, тонкими и ломкими. В отопительный сезон на помощь коже приходят эмоленты – средства, увлажняющие кожу. По словам врача, ежедневное использование этих средств непосредственно после водных процедур существенно снижает чувство стянутости, снимает зуд.



Помоги себе сам

По словам эксперта, важно знать, что влажный воздух всегда остается более чистым, чем сухой. Частички пыли, содержащие водяной пар, тяжелее. Они лучше оседают на поверхностях, и поэтому регулярная влажная уборка помогает в отопительный сезон. Кроме того, следует избегать в квартире захламленности и скопления большого количества мягких игрушек, пледов и ковров. Необходимо также регулярно проветривать помещение – по 15 минут дважды в день.

Порой хозяйки используют народный метод борьбы с сухостью – прикрывают раскаленную батарею мокрыми полотенцами. Однако, по мнению дерматовенеролога, если и использовать этот способ, то только как крайнюю и однократную меру.

"В волокнах полотенца могут быть остатки стирального средства, что крайне плохо для дыхания. Да и ткань высохнет на батарее в считаные часы. Так что пользы не будет никакой", – продолжает эксперт.

По мнению Наталии Жовтан, лучше на подоконнике над батареей ставить плоскую плошку с водой для равномерного испарения чистой жидкости.

"Сегодня много современных способов увлажнить и одновременно очистить воздух в помещениях. Например, приобрести бытовые увлажнители воздуха с различными встроенными фильтрами, которые пропускают через себя воздух и очищают его от вирусов и бактерий", – отмечает врач.

Современные приборы оснащены цифровым табло с указанием температуры и уровня влажности в помещении, имеют дополнительные опции по ароматизации воздуха, им можно задать удобную программу. В бюджетных вариантах увлажнителей приходится постоянно обновлять воду, из которой генерируется пар, а все операции производятся в ручном режиме. Однако с задачей повышения уровня влажности справляются и самые недорогие модели.

