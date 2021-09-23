Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:30

Главная / Истории /

Дерматовенеролог рассказала, чем опасен сухой воздух в помещении

Погода в доме: какие симптомы проявляются из-за сухого воздуха
общество

За окном промозглая осень, а в домах тепло. Казалось бы, надо радоваться горячим батареям, но россияне беспокоятся из-за нежелательного влияния сухого воздуха. Мы выясняли, как позаботиться о себе в отопительный сезон.

Фото: depositphotos/yocamon

Норма жизни

Специалисты говорят, что если показатель влажности в квартире в холодное время составляет от 40 до 60%, то беспокоиться нечего. Однако не всегда людям приходится жить в условиях нормы.

"В среднем влажность в помещении во время отопительного сезона, к сожалению, ниже 20–30%", – комментирует дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Излишняя сухость сразу дает о себе знать. По словам эксперта, как только показатель влажности падает ниже уровня 40%, проявляются нежелательные симптомы. В частности, у людей появляется повышенная усталость глаз из-за снижения выработки слезной жидкости. Многие жалуются на ощущение, будто в глаза насыпали песка.

"В носовых ходах образуются сухие корочки, появляется зуд и дискомфорт, повышается вероятность носовых кровотечений", – комментирует дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Слизь, пересыхая, начинает раздражать оболочки глаз и носа, а человек рефлекторно трет их руками. В частности, дети тянутся к носу пальцами из-за зуда и неприятных корок.

Так кожа становится открытыми воротами для проникновения инфекций в дыхательные пути и дерматологических проявлений бактериальной и вирусной инфекции (пиодермия, контагиозный моллюск).
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

В помещениях с пониженной влажностью люди испытывают затруднение дыхания, першение в горле, осиплость голоса. Особенно это опасно для пациентов с астмой.

Фото: depositphotos/tumsasedgars

В сухом остатке

Внешность тоже подвержена влиянию негативных факторов. По словам врача, в помещении с низкой влажностью кожа начинает сохнуть, испаряя собственную воду.

"Кожа становится более чувствительной и восприимчивой к аллергенам и условно-патогенным микроорганизмам, которые обитают на ней. Этот факт особенно неблагоприятен для людей, страдающих атопическим дерматитом, ксерозом кожи, псориазом и другими кожными заболеваниями", – рассказывает врач.

Дерматовенеролог подчеркивает, что в натопленных помещениях процессы старения активизируются. В зоне вокруг глаз возникают мелкие морщинки, в уголках губ образуются трещины.

"Потеря влаги приводит к тому, что в верхних слоях кожи нарушается кровообращение. Она получает меньше питательных веществ, из-за этого затрудняется регенерация", – объясняет Наталия Жовтан.

Эксперт отмечает, что низкая влажность вредна и для волос. Они становятся сухими, тонкими и ломкими. В отопительный сезон на помощь коже приходят эмоленты – средства, увлажняющие кожу. По словам врача, ежедневное использование этих средств непосредственно после водных процедур существенно снижает чувство стянутости, снимает зуд.

Фото: depositphotos/oksun70

Помоги себе сам

По словам эксперта, важно знать, что влажный воздух всегда остается более чистым, чем сухой. Частички пыли, содержащие водяной пар, тяжелее. Они лучше оседают на поверхностях, и поэтому регулярная влажная уборка помогает в отопительный сезон. Кроме того, следует избегать в квартире захламленности и скопления большого количества мягких игрушек, пледов и ковров. Необходимо также регулярно проветривать помещение – по 15 минут дважды в день.

Порой хозяйки используют народный метод борьбы с сухостью – прикрывают раскаленную батарею мокрыми полотенцами. Однако, по мнению дерматовенеролога, если и использовать этот способ, то только как крайнюю и однократную меру.

"В волокнах полотенца могут быть остатки стирального средства, что крайне плохо для дыхания. Да и ткань высохнет на батарее в считаные часы. Так что пользы не будет никакой", – продолжает эксперт.

По мнению Наталии Жовтан, лучше на подоконнике над батареей ставить плоскую плошку с водой для равномерного испарения чистой жидкости.

"Сегодня много современных способов увлажнить и одновременно очистить воздух в помещениях. Например, приобрести бытовые увлажнители воздуха с различными встроенными фильтрами, которые пропускают через себя воздух и очищают его от вирусов и бактерий", – отмечает врач.

Современные приборы оснащены цифровым табло с указанием температуры и уровня влажности в помещении, имеют дополнительные опции по ароматизации воздуха, им можно задать удобную программу. В бюджетных вариантах увлажнителей приходится постоянно обновлять воду, из которой генерируется пар, а все операции производятся в ручном режиме. Однако с задачей повышения уровня влажности справляются и самые недорогие модели.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать