Эксперты объяснили, надо ли стремиться к идеальному порядку в доме

Некоторые разбрасывают по углам носки, а другие во всем стремятся к идеальному порядку. Ужиться под одной крышей бывает непросто с обоими типами людей. Рассказываем, что же все-таки лучше – быть фанатом уборки или игнорировать чистоту.



Мой дом – моя швабра

В каждой семье свои взгляды на поддержание порядка. Но в вопросе уборки сложно определить золотую середину.



"Ходить целый день по дому с тряпкой не совсем нормально. Но и не прикасаться к ней неделями тоже странно", – отметила психотерапевт Олеся Маряева.



Специалист предложила представить шкалу, на которой, с одной стороны, разбросанные вещи и грязные тарелки возле кровати, а с другой – стерильная чистота и аккуратные стопочки в шкафу. Первую картину чаще всего можно встретить в комнатах подростков, потому что они постоянно живут под лозунгом "хочу". Все, что под эту категорию не подпадает, вызывает у тинейджеров внутренний и внешний протест.



Олеся Маряева психотерапевт А с другой стороны, у нас взрослый, у которого главное слово "надо". Он, может, и рад бы расслабиться и не обращать внимания на мелкие недочеты, но не получается. И вот тут надо разбираться, что за этим всем стоит.

Фанатичными чистюлями рискуют стать те, кого в детстве родители сильно ругали за беспорядок.

"У человека образовалась связка "неубранный дом – небезопасно". И если хоть что-то лежит не на своем месте или на полу пыль, то такому взрослому становится неспокойно, тревожно и некомфортно", – объяснила психотерапевт.

Или же человек хочет, чтобы окружающие вели себя так, как надо лично ему: понятно, привычно и предсказуемо. Но, поскольку это невозможно, люди находят спасение в бесконечной уборке.

Маряева добавила, что порой фанаты тряпки и швабры рассуждают таким образом: раз невозможно повлиять на членов семьи, то надо навести собственный порядок в тех местах, где есть возможность.



Олеся Маряева психотерапевт Очень легко проследить связку: чем непослушнее окружающие, тем чище дом.

Психотерапевт подчеркнула, что это самые распространенные причины, которые приводят к стремлению сделать дом идеально чистым. Но встречаются и другие.

Почему я такой?

Что же делать с теми, кто, как подростки, отказывается ставить обувь на полочку, а носки относить в корзину для грязного белья? Специалисты советуют задуматься: не сложно ли таким неряхам и в других случаях брать на себя ответственность? Если это так, то постоянные напоминания об уборке будут вызывать только раздражение. Куда эффективнее развить чувство ответственности за себя и своих близких.

А взрослый человек, чтобы не жертвовать домашним уютом, может сам себя замотивировать на уборку.

"Договоритесь сами с собой, что сейчас вы полчаса убираете, потом час занимаетесь более приятными вещами, а затем снова 30 минут занимаетесь уборкой. Или, например, наводите порядок в спальне, а потом смотрите один фильм", – подсказала Маряева.

В этом случае, когда после работы взрослый приступает к паузе в виде приятного безделья, мозг не будет отвлекаться на чувство вины, а отдых станет намного качественнее. Постепенно эти действия перерастут в привычку.

Если же, наоборот, рукам постоянно нет покоя и вы все время что-то убираете, протираете и перекладываете, лучше оставить дела и выйти из дома. Можно посидеть в кафе, сходить в кино, встретиться с подругой или другом. Словом, показать себе, что есть жизнь и без швабры.

Чистюля с пеленок

Специалисты уверены в том, что все проблемы взрослых родом из детства. Аккуратного, но не помешанного на уборке человека можно воспитать в юном возрасте, если действовать тактично и терпеливо.

Детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко считает, что делать это надо так, чтобы воспитательный процесс не превратился в кошмар для обоих и не обернулся проблемами в будущем.



Екатерина Маденко детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Порядок – это запланированное действие, которое нужно подготовить. Не стоит оставлять такое важное дело на волю случая.

При этом надо выбрать подходящий момент для конструктивной беседы – когда родитель спокоен, а ребенок находится в хорошем настроении. Взрослым следует заранее решить и четко обозначить, какую именно область домашних дел они готовы передать детям.

Конечную цель надо сформулировать в позитивном ключе, без угроз и понуканий. Не должно быть приказов типа "Не разбрасывать вещи!". Лучше сказать, чтобы ребенок аккуратно развешивал одежду и раскладывал ее по местам. Ваше чадо при этом должно смотреть на родителей, а не в компьютер или телевизор.

Если же ребенок маленький, можно даже присесть перед ним, чтобы смотреть глаза в глаза или взять малыша за руку. Главное – убедиться, что он вас слушает и слышит, и спокойно и четко описать обязанности по дому, в простой и понятной форме изложив свою просьбу.



Екатерина Маденко детский и семейный психолог, основатель школы для родителей После обнимите и поблагодарите ребенка – это создаст доверительную атмосферу. Он должен помнить, что вы его не только воспитываете, но и любите.

Однако эксперт предупредила, что не все сразу будет гладко, потому что привычка формируется не мгновенно. Если вещи по-прежнему будут оказываться не на своих местах, то разговор пойдет в другом ключе – с призывом к договоренности. Спокойные беседы, личный пример и системность в конечном итоге сделают свое дело – вещи будут убраны, а нервы целы.