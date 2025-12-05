Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 17:45

Технологии

Финальный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 13 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Финальный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 13 декабря на территории столичного кинопарка "Москино".

В финал турнира прошли 32 команды из 10 регионов России. В частности, участие в чемпионате примут ведущие университеты страны: МГТУ имени Н. Э. Баумана, МИСИС, МИРЭА, СПбПУ Петра Великого, РГСУ, Вавиловский университет и Высшая школа нефти.

Помимо этого, в соревновании будут участвовать и представители Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана. В программу турнира входит три поединка среди роботов в категории до 110 килограммов, а также среди мини-роботов до 1,5 килограмма.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы. Прямая трансляция состязаний будет осуществляться на странице чемпионата "Битва роботов" в соцсети "ВКонтакте".

Первый отборочный этап этого турнира прошел 23 августа в Перми, второй – 11 октября в парке "Патриот" в Подмосковье, третий – 18 октября в Ленинградской области на территории ледового дворца всесезонного курорта "Игора", а четвертый – 1 ноября в павильонах "Екатеринбург-Экспо".

Ранее школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. В соревнованиях участвовали более 800 человек от 6 до 22 лет. В этом году финал прошел в Мурманске, в связи с этим задания посвятили Северному морскому пути.

Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге Москва показала самые высокие результаты – награды получил 51 школьник.

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Читайте также


технологиигород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика