Финальный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 13 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Финальный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 13 декабря на территории столичного кинопарка "Москино".

В финал турнира прошли 32 команды из 10 регионов России. В частности, участие в чемпионате примут ведущие университеты страны: МГТУ имени Н. Э. Баумана, МИСИС, МИРЭА, СПбПУ Петра Великого, РГСУ, Вавиловский университет и Высшая школа нефти.

Помимо этого, в соревновании будут участвовать и представители Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана. В программу турнира входит три поединка среди роботов в категории до 110 килограммов, а также среди мини-роботов до 1,5 килограмма.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы. Прямая трансляция состязаний будет осуществляться на странице чемпионата "Битва роботов" в соцсети "ВКонтакте".

Первый отборочный этап этого турнира прошел 23 августа в Перми, второй – 11 октября в парке "Патриот" в Подмосковье, третий – 18 октября в Ленинградской области на территории ледового дворца всесезонного курорта "Игора", а четвертый – 1 ноября в павильонах "Екатеринбург-Экспо".

Ранее школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. В соревнованиях участвовали более 800 человек от 6 до 22 лет. В этом году финал прошел в Мурманске, в связи с этим задания посвятили Северному морскому пути.

Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге Москва показала самые высокие результаты – награды получил 51 школьник.

