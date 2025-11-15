Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Им необходимо было сделать автономных роботов, играющих в футбол, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

На групповом этапе роботы соревновались друг с другом и набирали баллы. Жюри оценивало корректность поведения машин и их действия. Лучшие попали финал.

Россию на чемпионате представили 18 команд, 5 из которых – из Москвы. Девятиклассники Вера Гасан из школы № 1514, Дмитрий Моисеев из школы № 1547 и десятиклассник Владислав Закиров из школы Центра педагогического мастерства завоевали золото.

"Всего 13 московских участников заняли призовые места или были отмечены в номинациях. Роботы, созданные россиянами, лучше всего справились с заданиями", – подчеркнул мэр столицы.

Такой успех Собянин назвал результатом системной работы по развитию инженерного образования в городе. По его словам, учащиеся IT-классов и кружков робототехники ежедневно программируют, конструируют и работают в команде.

В чемпионате также приняли участие команды из Томска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Кемерова и Екатеринбурга, а всего соревновались более 700 человек из 22 стран, включая Австралию, Китай и Германию.

Ранее 25 столичных учеников одержали победу на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 86 ребят получили дипломы призеров. Мэр поздравил школьников с достижением и пожелал, чтобы в дальнейшем учеба приносила удовольствие, любопытство и гордость за собственные знания.

