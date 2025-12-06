Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе во дворе дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в стрельбе во дворе дома на Мичуринском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Среди них оказались двое мужчин и женщина. Как подчеркнули в ведомстве, все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные были доставлены в отдел МВД по району Тропарево-Никулино для дальнейшего расследования. В настоящее время продолжается проверка происшествия, в рамках которой правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, и отправили его на экспертизу.

Сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе дома на западе Москвы поступило в полицию утром 6 декабря. Прибывшие на место силовики не зафиксировали факт противоправных действий.

Однако в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой, по предварительным данным, мужчина сделал несколько выстрелов и передал пистолет женщине. Их цель и мотивы неизвестны.