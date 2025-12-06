Форма поиска по сайту

06 декабря, 13:55

Происшествия

Стрельба произошла на западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По информации ведомства, около 09:00 6 декабря в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе дома на Мичуринском проспекте. Прибывшие на место правоохранители не зафиксировали факт противоправных действий.

Однако в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой, по предварительным данным, мужчина сделал несколько выстрелов и передал пистолет женщине. Их цель и мотивы неизвестны.

Информация о пострадавших не поступала, проводится комплекс действий, направленный на установление причастных к инциденту, а также всех обстоятельств случившегося.

Ранее стрельба произошла в Хохловском переулке в центре столицы. Как рассказали в МВД, между тремя людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них применил светошумовое оружие, а затем скрылся. Пострадали два человека, их госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы во время конфликта в Подмосковье

