29 ноября, 16:33

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о стрельбе в Хохловском переулке поступила полиции 28 ноября. По данным ведомства, между тремя людьми произошел конфликт, в результате чего один из них применил светошумовое оружие.

После злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате пострадали два человека. Их доставили в больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и разыскивают стрелявшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда в Воронеже. По данным регионального главка МВД России, 37-летний местный житель поссорился с продавцом, а затем выстрелил из травматического пистолета.

В результате 41-летняя женщина получила ранение руки. Полицейские допросили участников конфликта, а также назначили судебную экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

