30 декабря, 13:13

Культура

Сервис "Мосбилет" теперь можно использовать в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Новое приложение сервиса "Мосбилет" можно будет использовать для выбора мероприятий на вечер или выходные в мессенджере MAX. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

Отмечается, что приложение представляет собой персональный навигатор по городской афише. Его интеграция с мессенджером сделает процесс выбора и покупки билетов максимально простым и привычным.

Пользователи смогут выбрать подходящее мероприятие в мессенджере, после чего быстро перейти для покупки на портал mos.ru. Для использования приложения следует обратиться к официальному боту @mosbilet_bot в MAX.

Благодаря удобному поиску с системой фильтров подобрать событие можно будет по желаемой дате, тематике, близости к станции метро и другим параметрам. Вместе с тем пользователи смогут ознакомиться с готовыми подборками театральных премьер, концертов, выставок и мероприятий, в том числе популярных и бесплатных.

После выбора события на его странице можно будет уточнить подробную информацию и, нажав кнопку "Купить", перейти к оформлению. Бот перенаправит пользователя в браузер к сервису "Мосбилет" на mos.ru.

В открывшейся форме потребуется ввести фамилию, имя, отчество и номер документа. Для удобства можно авторизоваться с помощью Mos ID. Таким образом все необходимые данные будут автоматически загружены из личного кабинета.

После успешной оплаты билет поступит на указанную электронную почту, а если покупка была совершена с авторизацией через Mos ID, он также сохранится в личном кабинете на mos.ru.

Авторизованные пользователи дополнительно смогут открыть электронный билет в других городских приложениях: "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы". При посещении концертов или спектаклей им не потребуется предъявлять документ, достаточно будет показать QR-код билета из приложения.

Ранее в MAX заработало официальное приложение портала mos.ru. Там можно получать актуальные новости Москвы, читать инструкции и узнавать другую информацию. Кроме того, горожане могут подписаться на официальные новостные каналы правительства города в MAX и скачать другие городские приложения.

культуратехнологиигород

