Фото: ТАСС/АР/Peter Dejong

Киев регулярно совершает террористические атаки на химические объекты, повреждение которых может грозить масштабным заражением населения и окружающей среды. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на 111-й сессии Исполнительного совета организации.

Дипломат уточнил, что РФ располагает информацией о планах противника по организации провокаций с использованием химического оружия, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России.

"Так, в конце декабря 2025 года в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск РХБЗ ВСУ", – цитирует Тарабрина ТАСС.

Он уточнил, что присутствие упомянутых войск, в частности, зафиксировано в районе Изюмского приборостроительного завода.

Ранее глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов указал, что украинские военные используют отравляющие вещества против российских бойцов и мирных граждан. По его словам, все случаи фиксируются и отправляются в ОЗХО, а также доводятся до сведения мирового сообщества.