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10 июля, 12:28

Происшествия

Россия зафиксировала случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ

Фото: 123RF/pekosman

Российская сторона выявила случаи применения Украиной токсичных химикатов, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. Его цитирует РИА Новости.

Более того, дипломат обвинил Киев в массовом производстве соответствующего оружия. На фоне этого он призвал направить в Россию специалистов для оказания технической помощи в подтверждении данной информации.

На данную проблему уже обращали внимание в российском МИД. В частности, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима ведомства Родион Мирошник заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на курском, донецком, луганском и херсонском направлениях.

Однако международное сообщество, по словам Мирошника, молчит. По его версии, это происходит из-за того, что именно США якобы являются главными поставщиками противопехотных мин, кассетных боеприпасов и запрещенного химоружия для Киева.

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происшествия

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