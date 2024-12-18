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Правоохранительные органы и Минобороны России располагают неопровержимыми доказательствами применения Украиной в сентябре 2024 года боеприпасов с белым фосфором. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, этот факт указывает на наличие у украинской стороны химического оружия, которое не утилизировали в соответствии с международными нормативными актами. Кроме того, этого говорит о возможности синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1-й Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении, пояснила Захарова.

Ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ используют химоружие на четырех направлениях в зоне спецоперации. Речь идет о курском, донецком, луганском и херсонском направлениях.

Мирошник уточнял, что есть массовое использование как произведенных некогда на Украине химвеществ, самодельных веществ и поставленных Западом веществ для разгона демонстраций. При этом международное сообщество, подчеркнул посол, молчит.