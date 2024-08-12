Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области

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Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов Владимиру Путину по видеосвязи на совещании по ситуации в регионе.

Смирнов заявил, что попала под обстрел химическим оружием бригада "Россетей", которая должна была заняться восстановлением электроснабжения в Беловском районе.

"Укрылись в районном отделе внутренних дел, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета", – уточнил врио губернатора Курской области.

Он также указал, что в связи с участившимися случаями мародерства было усилено патрулирование на территории Курской области.

"Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование", – объяснил Смирнов.

Врио главы региона также подчеркнул, что сейчас власти Курской области ожидают усиления охраны мостов, железнодорожных дорог от людей, которые подведомственны Минтрансу России, а также от добровольных народных дружин.

Также Смирнов заявил Путину, что уезжают из региона не все жители приграничных населенных пунктов, поэтому в Курской области продолжают работать продуктовые магазины. Однако он подчеркнул, что власти запретили продавать алкоголь в этих торговых точках. Однако населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели. Сейчас, по его словам, они занимаются военными частями.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Общие потери ВСУ с этого времени на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а ранены оказались 121 человек, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

На данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас обстановка в регионе остается сложной.

Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

