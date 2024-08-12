Путин заявил, что с атакующим мирных граждан Киевом бессмысленно говорить

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С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить, заявил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области.

По словам российского лидера, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.

"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.

"Руками украинцев Запад с нами воюет", – подчеркнул президент.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.

Путин отмечал, что власти дадут оценку происходящему в приграничных с Украиной областях. По его словам, сейчас необходимо выбить противника с Курской области. Гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, добавил глава государства.