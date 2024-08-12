12 августа, 15:01Политика
Путин заявил, что с атакующим мирных граждан Киевом бессмысленно говорить
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить, заявил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области.
По словам российского лидера, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.
"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.
"Руками украинцев Запад с нами воюет", – подчеркнул президент.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.
С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.
Путин отмечал, что власти дадут оценку происходящему в приграничных с Украиной областях. По его словам, сейчас необходимо выбить противника с Курской области. Гражданские ведомства должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, добавил глава государства.
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