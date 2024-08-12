Путин заявил об увеличении темпов продвижения ВС РФ по всему фронту в 1,5 раза

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Темпы продвижения ВС РФ, добровольцев и ветеранов по всему фронту увеличились в 1,5 раза, заявил Владимир Путин во время оперативного совещания.

У вооруженной провокации Украины на российской границе была цель снизить темпы наступления войск РФ, уточнил российский лидер, добавив, что они потерпели неудачу.

"И что? Темпы <...> не только не снизились, а наоборот, увеличились. <...> Российские войска уверенно продвигаются вперед", – сказал Путин.

Кроме того, не обращая внимания на подобные провокации, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, благодаря чему потери наиболее боеспособных частей ВСУ драматически увеличиваются, добавил президент РФ. Это, по его словам, также повлекло истребление украинского народа главами киевским режимом.

Ранее ВР РФ увеличили общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении до 1 610 военных, 32 танков, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 4 зенитных ракетных комплексов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

