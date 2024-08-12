В общей сложности ВСУ потеряли на курском направлении до 1 610 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.

При этом в течение последних суток благодаря солдатам подразделений группировки войск "Север" и подошедшим резервам, а также ударами армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии отражены 7 атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Мартыновке, Борке и Кореневе.

В свою очередь, в районе Каучук были пресечены попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь РФ. Уничтожены танк, 8 боевых машин пехоты "Bradley", 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.

Штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Авиация и ракетные войска уничтожили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

Всего за сутки ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, в том числе 3 танка, 8 боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. После нескольких боев российские войска остановили их продвижение.

В связи с этим в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Позже на территории Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

