В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В 14 штабах "Москва помогает" продолжается сбор помощи для пострадавших жителей Курской области, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В скором времени волонтеры отправят такие необходимые товары, как продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Поучаствовать в их сборе могут обычные горожане, а также представители бизнеса и городских организаций.

Штаб по сбору помощи находится в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице, он работает каждый день до 18:00. При этом гуманитарную помощь принимают в большинстве пунктов акции ежедневно с 10:00 до 19:00.

Например, в будние дни с 10:00 до 17:00 открыт пункт приема на Страстном бульваре, в эти же дни с 10:00 до 19:00 работает штаб в левом крыле Горного института Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приоритетными продуктами являются детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров. В свою очередь, в предметы первой необходимости вошли зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, а также туалетная бумага и одноразовые пеленки.

Помимо этого, необходимо постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии желающие могут передать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, а также мочалки, станки для бритья, ведра и тазы. Еще штабы принимают новую трикотажную одежду разных размеров, головные уборы, резиновые тапочки, любую удобную обувь. Из еды самое необходимое – крупы, консервы, чай, сахар и сладости.

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