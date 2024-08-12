Оперштаб Курской области решил начать вывозить жителей из Беловского района

Фото: телеграм-канал "Глава Беловского района Курской области Н. В. Волобуев"

В оперативном штабе Курской области было принято решение вывозить жителей из Беловского района. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, региональному Минтрансу поручили подготовить дополнительный транспорт. Автобусы дежурят в безопасных зонах.

"Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района", – отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что соответствующие поручения уже даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов. Отмечается, что помощь в эвакуации жителей обеспечат дружинники центра "Патриот". Места в пунктах временного размещения (ПВР) подготовлены, людям окажут всю необходимую помощь.

"Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Доверяйте только официальным источникам информации", – добавил Смирнов.

Ранее власти Белгородской области также начали эвакуацию жителей Краснояружского района. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что процесс согласования и вывоза людей уже проходит на местах, туда был направлен транспорт.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

