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Бойцы спецназа уничтожили на курском направлении за сутки семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, девять единиц пикапов и орудие Д-30. Об этом сообщил командир батальона "Ахмат" Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Надеюсь, просроченный (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) и его банда осознали провал блицкрига. <…> И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО", – написал он.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Врио губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.

Сложная ситуация также сохраняется в Суджанском районе, сообщил глава района Александр Богачев. Он рассказал, что людей оттуда эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

Согласно последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, ВСУ в этой атаке потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, сообщалось 9 августа.

Комментируя ситуацию в области, Алаудинов подчеркнул, что у российской армии достаточно сил и средств, чтобы остановить продвижение ВСУ на курском направлении. По его мнению, не стоит беспокоиться о том, что в области может произойти "что-то критическое".