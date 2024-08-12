МИД Китая: Пекин следит за ситуацией в Курской области и призывает к деэскалации

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Пекин следит за ситуацией в Курской области и призывает к деэскалации конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

"Китай обратил внимание на сложившуюся ситуацию", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна: страна призывает все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации.

В частности, боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Врио губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.

Сложная ситуация также сохраняется в Суджанском районе, сообщил глава района Александр Богачев. Он рассказал, что людей оттуда эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

По последним данным, ВСУ в этой атаке потеряли 1 350 солдат. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что российские войска жестко ответят на удары Киева по российским регионам. По ее словам, жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать.