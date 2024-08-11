Захарова: жесткий ответ РФ на удары Киева не заставит себя ждать

Фото: телеграм-канал "МИД России"

ВС РФ жестко ответят на удары Киева по российским регионам, предупредила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее комментарий появился на портале ведомства.

"Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей", – подчеркнула дипломат.

По ее словам, ответственность за удары будут нести не только исполнители, но и западные кураторы.

Москва также призывает международные организации осудить террористические атаки украинских боевиков, добавила Захарова.

"Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", – резюмировала она.

Сбитая украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Курске в ночь на 11 августа. В самом здании были выбиты окна, повреждены балконы, однако несущие конструкции не пострадали. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки на жилой дом достигло 15 человек.

До этого боевики ВСУ проникли на территорию Курской области. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление. После атак свыше 76 тысяч человек были вынуждены временно переселиться из приграничных зон Курской области.

