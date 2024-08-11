Москалькова направила обращение в ООН из-за атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить атаки со стороны Украины после вылазки в Курскую область.

"В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей", – написала она в своем телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что сейчас уполномоченные по правам человека в субъектах работают вместе с органами власти в пунктах временного размещения, куда прибыли эвакуированные жители Курской области.

Россия намерена и дальше поднимать тему варварских действий режима президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров в ООН, предупреждала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

После атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 66 человек, а свыше 76 тысяч были вынуждено временно переселиться из приграничных зон Курской области. Сейчас пострадавшие полностью обеспечены всем необходимым для медицинской помощи, уточняли ранее в Минздраве.

