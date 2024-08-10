10 августа, 12:06Происшествия
ВС РФ в Курской области пресекли попытки прорыва групп ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВС РФ удалось в некоторых районах Курской области пресечь попытки прорыва украинских мобильных групп вглубь российской территории. При этом продолжается отражение вражеских попыток вторгнуться в РФ. Министерство обороны рассказало в телеграм-канале об обстановке на приграничных территориях.
"В течение суток активными действиями подразделений группировки "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника", – говорится в публикации.
Российские силы нанесли поражение живой силе и технике украинской армии вблизи пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. Также был нанесен ракетный удар по позициям ВСУ на южной окраине Суджи, в результате чего удалось ликвидировать 15 боевиков.
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 бойцов и 36 единиц техники: 10 танков, 21 ББМ, две боевые машины пехоты, а также пусковую установку РСЗО БМ-21 "Град" и другие комплексы.
При этом всего на курском направлении потери вражеских сил составили до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.
Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.
Жертвами украинской атаки стали четыре человека, еще 66 граждан пострадали.
На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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