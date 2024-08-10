Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области

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Столица направляет свои силы и ресурсы на оказание помощи Курской области, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы указал, что город по поручению Владимира Путина продолжает создавать все условия для пребывания тех жителей региона, которые оказались вынуждены покинуть свои дома.

Так, за сутки в Курской области были обустроены 24 пункта временного размещения со всем необходимым для проживания. Разместиться в них смогут до 20 тысяч человек, уточнил глава столицы.

При этом 1 000 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы и 345 единиц техники были привлечены к оказанию помощи жителям пострадавшего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) региона.

"Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", – резюмировал мэр.

Между тем Российский Красный Крест открыл горячую линию для поиска родных, пострадавших в результате событий в Курской области. Люди, потерявшие связь со своими родственниками, смогут круглосуточно обращаться за помощью по номеру (800) 250-56-29.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их и заставить перейти в отступление.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

В ночь на 10 августа на территории региона, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Представители Национального антитеррористического комитета подчеркнули, что Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде российских регионов.