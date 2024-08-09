Банки спишут или дадут отсрочку по кредитам пострадавшим жителям Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, предоставят кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и тяжело раненных может быть полностью списана. Об этом пишет РИА Новости.

"С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий", – рассказали в Сбербанке.

Помимо прочего, добавили в пресс-службе, финансовая организация готова реструктуризировать кредиты для малого бизнеса, включая отмену неустоек и штрафов за несвоевременные платежи. Также малые фирмы могут получить отсрочку.

"ВТБ стремится оказать поддержку всем розничным клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Каждое обращение клиентов будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будет списана", – уточнили в другом банке.

Клиентам этой организации также могут устроить кредитные каникулы, провести реструктуризацию и предложить другие формы помощи. Кроме того, в Россельхозбанке рассказали о возможности предоставить отсрочку по кредитам. Готовность помочь клиентам также высказали в Газпромбанке, Альфа-Банке, Почта Банке, Совкомбанке и Т-Банке.

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Для помощи жителям в Курске уже развернули гуманитарный склад, куда поступают товары из других регионов.

До тысячи украинских военных пытались проникнуть на территорию области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение противника на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также они потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали. Сейчас на стационарном лечении находятся 55 пострадавших, включая восьмерых детей.

