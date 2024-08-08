Кабмин направит 220 млн руб Курской области на единовременные выплаты жителям

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Правительство России выделит 220 миллионов рублей Курской области на выплаты единовременной материальной помощи жителям региона. Об этом со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Дениса Мантурова сообщает РИА Новости.

"Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении в форме дотации из федерального бюджета бюджету Курской области 220 миллионов рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере 10 тысяч рублей на человека", – указано в сообщении.

Руководство региона обязали в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей Курской области, которые вынуждено покинули постоянное место проживания. Регион также обязан будет установить порядок осуществления выплат. Контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять МЧС России.

В секретариате первого вице-премьера напомнили, что данная оперативная мера поддержки – не единственная из средств федерального бюджета, так как ранее уже было принято решение о выделении 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Кроме того, прорабатываются и другие меры поддержки.

До тысячи украинских боевиков пытались захватить территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступать.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. В результате погибли 4 мирных жителя. Согласно последним данным, пострадали 66 человек, среди которых 9 детей.