Правительство РФ одобрило транш в 1,8 млрд рублей на помощь жителям Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении 1,8 миллиарда рублей, которые направят на оказание помощи жителям Курской области, потерявшим жилье. Об этом сказано в телеграм-канале кабмина.

Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что Минфину дано поручение о выделение транша на соответствующие цели.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил радио КП, что американские власти лгут, заявляя, что ничего не знали об атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, разведка США точно была в курсе происходящего, даже несмотря на то, что Госдеп мог не обладать соответствующей информацией.

"Я думаю, что реакция Запада будет такой же, как всегда – "ничего не произошло". Когда российские войска применяют силу, то они работают против военных объектов, а ВСУ четко работали по людям, как террористы", – уточнил Джабаров.

Он также указал на то, что американские власти не обратят внимания на атаку, реализованную против военкора ВГТРК Евгения Поддубного. При этом, как утверждает сенатор, Россия не охотилась за сотрудниками СМИ.

6 августа около тысячи солдат ВСУ пытались проникнуть на территорию Курской области. Однако благодаря действиям ВС РФ им не удалось продвинуться вглубь территории РФ. Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

На этом фоне украинские военные не перестают атаковать Курскую область, в том числе с использованием дронов, в результате чего уже 34 человека пострадали, в числе которых и девять детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. Также в результате украинских обстрелов погибли четыре человека.

Кроме того, в ночь на 8 августа из-за атаки украинского дрона был тяжело ранен военкор Евгений Поддубный. Его привезли сперва в местную больницу, где он пришел в сознание, а днем его доставили в Москву для дальнейшего лечения. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное. Повреждений головного мозга у него не выявлено, однако преобладают ожоговые травмы. Окончательный диагноз ему поставят позже.

