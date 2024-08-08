Путин заявил, что ситуация в Курской области требует мужества от главы региона

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Происходящее в Курской области требует от врио губернатора Алексея Смирнова мужества и собранности, так как опыта и профессиональных навыков для решения этого сложного вопроса будет недостаточно. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Президент также подчеркнул, что решение этих задач стоит не только перед Смирновым, но и перед всеми ветвями и уровнями власти, включая команду врио губернатора региона.

В свою очередь, директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин сообщил радио КП, что украинские военнослужащие могут направить для усиления атаки на Курскую область еще не менее 5–7 батальонов. Однако на этом, по его словам, их ресурсы закончатся.

"Территория не столько занята, военного значения здесь нет. Им нужно было показать, что ВСУ еще якобы сохраняют боеспособность. То есть когда занимается какая-то территория, то вывешивается флаг, снимается видео. Ну и все. По сути, ВСУ находятся в стадии распада", – уточнил эксперт.

6 августа ВСУ в составе тысячи человек попытались проникнуть на территорию Курской области, но ВС РФ не дали им продвинуться вглубь территории РФ, в связи с чем они потеряли уже до 660 военнослужащих и 82 единиц бронетехники, в том числе 8 танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

При этом ВСУ не прекращают обстреливать Курскую область. По последним данным, в результате этих атак пострадали 34 человека, включая девять детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. Кроме того, из-за постоянных атак погибли четыре человека.

Вместе с этим военкор Евгений Поддубный получил в ночь на 8 августа тяжелые ранения. Его доставили в местную больницу, где он пришел в сознание, а днем его транспортировали в Москву для дальнейшего лечения. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное. Повреждений головного мозга у него нет, однако у него преобладают ожоговые травмы. Окончательный диагноз ему поставят позже.

