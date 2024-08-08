Директор НИИ имени Склифосовского: повреждения головного мозга у Поддубного нет

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Повреждений головного мозга у военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который получил тяжелые ранения в Курской области, не выявлено. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Он уточнил, что сейчас состояние военкора оценивается как тяжелое, однако при этом оно стабильное. Поддубный дышит самостоятельно и находится в сознании, добавил врач.

Петриков также подчеркнул, что озвучить окончательный диагноз сможет только после результатов обследований офтальмологов и оториноларингологов, так как у Поддубного обнаружили много мелких травм. Но, как утверждает директор больницы, у военкора преобладает ожоговое повреждение. Кроме того, он указал на то, что в остром периоде сложно назвать процент глубоких ожогов, так как это можно определить только по результатам осмотров, которые будут проводиться на протяжении нескольких дней после получения травмы.

"Я вам сейчас могу сказать цифры, но они завтра могут быть немножко другими по глубоким ожогам. По движению, по чувствительности все прилично. Ожоговая травма – это такая динамичная история", – объяснил Петриков.

Журналист получил тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в Курской области 7 августа. Его доставили в местную больницу, где он пришел в сознание.

На следующий день военкора доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Поддубного планировали перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сейчас СК РФ принимают меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности тех, кто причастен к покушению на военкора.

