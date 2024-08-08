В Сети появились фото с дрона-камикадзе, который мог атаковать машину Поддубного

Фото: телеграм-канал Readovka

В Сети появились фото с дрона-камикадзе, который мог атаковать машину военкора ВГТРК Евгения Поддубного. На кадре виден момент за несколько секунд до подрыва автомобиля.

Судя по фото, по дороге ехали две машины. В первой находился Поддубный, а во второй, предположительно, – съемочная группа. Они не пострадали.

Поддубный получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии он пришел в сознание. Военкора отправили в Москву для дальнейшего лечения. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, состояние сотрудника ВГТРК удалось стабилизировать.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что СК принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

