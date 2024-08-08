08 августа, 13:03Происшествия
Депутат Делягин извинился перед Поддубным за сообщение о его возможной смерти
Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным и его родственниками за сообщение о его возможной смерти в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщает RT.
По его словам, он совершил непростительную вещь, в связи с чем приносит глубочайшие извинения. Он также признал, что испытал облегчение от новости о том, что Поддубный жив.
"Я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока", – сказал Делягин.
Накануне Делягин сообщил о смерти военного корреспондента, после чего некоторые телеграм-каналы начали распространять эту информацию. Позже официальные источники заявили, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона на машину в приграничном районе Курской области.
Журналист получил тяжелые ранения, его госпитализировали, и впоследствии он пришел в сознание.
Поддубного уже доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам врача, военкора планируют перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования. Решение по поводу лечения журналиста будет принято после получения результатов.
По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.
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