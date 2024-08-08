Смирнов: ВСУ обстреливают гражданских и медиков в Курской области

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину о том, что ВСУ обстреливают гражданских и медиков в приграничных населенных пунктах. Президент провел встречу с врио главы региона по видеосвязи.

Смирнов рассказал, что Оперштаб Курской области начал работать сразу после попыток прорыва границы со стороны ВСУ. Врио губернатора координирует работу лично.

"Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, в Суджанский район Курской области – в пять утра 6 августа противник силами пехоты бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу – штаб сразу собрался", – сказал Смирнов.

Он поблагодарил российского лидера за поддержку, которую президент оказывает региону. Также, по его словам, постоянную поддержку региону оказывают премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов.

Кроме того, практически все регионы страны помогают эвакуировать население. Их будут вывозить в другие области автобусами и железнодорожным транспортом. В Курскую область уже поступили первые средства на переселение жителей потенциально опасных территорий.

Врио главы региона добавил, что при поддержке Минздрава число свободных коек в области увеличили до 1,8 тысячи. Он подчеркнул, что все вопросы медицины решены.

В свою очередь, Путин заявил, что ситуация в Курской области требует мужества и собранности от руководителя региона.

До тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Украинские военные не перестают атаковать Курскую область, в том числе с использованием дронов.

Из-за действий ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В результате атак 34 мирных жителя пострадали, в числе которых и 9 детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. Также в результате украинских обстрелов погибли четыре человека.

Кроме того, в ночь на 8 августа из-за атаки украинского дрона был тяжело ранен военкор Евгений Поддубный. Его привезли сперва в местную больницу, где он пришел в сознание, а днем его доставили в Москву для дальнейшего лечения.