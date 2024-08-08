Число пострадавших детей в Курской области увеличилось до 9

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Количество пострадавших детей в результате атак ВСУ на приграничные районы Курской области выросло до девяти. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

Она уточнила, что двоих детей транспортировали в Москву, а именно в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Все остальные, по ее словам, находятся на стационарном и амбулаторном лечении в регионе.

Ранее стало известно, что пятеро пострадавших в Курской области, в том числе двое детей, будут доставлены в ближайшее время в столичные клиники. Так, их привезут в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Оказывать помощь пострадавшим будут мультидисциплинарные команды.

6 августа до тысячи украинских военных пытались захватить территорию Курской области. Но ВС РФ не дали им продвинуться вглубь территории РФ. Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

По последним данным, известно о 34 пострадавших. Сейчас они проходят лечение в стационарах. При этом четыре человека погибли.

Также был тяжело ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Сперва его привезли в местную больницу, где он пришел в сознание, а уже после его перевезли в Москву для дальнейшего лечения.

