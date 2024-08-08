Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись DDoS-атаке

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Интернет-ресурсы администрации Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что многие сервисы вышли из строя и временно недоступны.

"Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области", – добавили в сообщении.

6 августа около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию страны, а в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

При этом потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. В том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

В результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, а 34 пострадавших, среди которых 5 детей, проходят лечение в стационарах. В результате атаки украинского дрона также был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный, он получил тяжелые ранения. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву. Дальнейшее лечение военкор будет проходить в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

