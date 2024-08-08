Протоиерей Шестопалов: в Судже из церкви эвакуировали всех людей

Фото: курская-епархия.рф

Жителей Суджи, укрывавшихся от украинских обстрелов в Свято-Троицком храме, вывезли из города, сообщает телеканал "360" со ссылкой на протоиерея Евгения Шестопалова.

По его словам, в церкви прятались много людей, в том числе дети. В это время город непрерывно обстреливали более 14 часов подряд.

"Всех вывезли, Слава богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу", – сказал священник.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Из-за действий ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 34 пострадавших, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. В результате атаки украинского дрона также был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу.

Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву для дальнейшего лечения.

