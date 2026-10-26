SHOT: россиянку госпитализировали в Москве после заражения лихорадкой Зика на Бали

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Россиянка заразилась вирусом Зика во время поездки на Бали и попала в инфекционную больницу после возвращения в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Туристка провела на острове около двух недель. Дома у нее поднялась температура до 38 градусов, появился сильный озноб и боли в руках и ногах, а затем тело покрылось сыпью. Девушку госпитализировали.

Изначально медики подозревали у пациентки лихорадку денге. Однако, по словам россиянки, уже после выписки она получила положительный результат ПЦР-теста на вирус Зика.

Инфекция передается преимущественно через укусы зараженных комаров и нередко протекает без симптомов. При этом вирус представляет особую опасность для беременных женщин, поскольку может вызвать тяжелые нарушения развития плода.

В России завозные случаи заболевания регистрируют редко. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в стране выявили два таких случая, а в 2024-м в Москве зафиксировали пять. Собственных очагов распространения вируса в России нет. Основные территории риска находятся в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее в Нигерии подтвердили первый за время текущей вспышки случай заражения лихорадкой Эбола. Вирус обнаружили у женщины, которая прибыла в Абуджу из Уганды, где она находилась транзитом после деловой поездки в Демократическую Республику Конго.

Заболевание выявили 20 октября, после чего пациентку доставили в частную клинику. Власти начали отслеживать 44 человека, которые могли с ней контактировать.