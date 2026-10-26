26 октября, 12:03Происшествия
Во Франции в ходе протестов 24 октября задержано более 1,4 тыс человек
Фото: ТАСС/Sipa USA/Middle East Images/Nael Chahine
Во время протестов 24 октября в разных регионах Франции задержали 1 435 человек. Об этом глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил в эфире BFMTV и RMC, передает RT.
Так он прокомментировал действия французского правительства и правоохранителей в ходе демонстраций.
В конце сентября в регионе Иль-де-Франс прошли демонстрации учащихся, которые позже затронули всю Францию. Школьники, студенты и преподаватели затронули тему проблем в системе образования страны, включая напряженное расписание и нехватку педагогов. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.
Через некоторое время начались массовые акции против подорожания топлива и снижения покупательной способности граждан. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.
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