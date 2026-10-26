Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

Фото: MAX/"МЧС Кировской области"

Два человека погибли, восемь пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Кировской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла 26 октября в 07:50 по московскому времени в Слободском районе на 615-м километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. По данным ведомства, столкнулись Renault Logan и "Газель Next". Погибшие находились в легковом автомобиле.

В региональном управлении МЧС уточнили, что участником аварии стал служебный микроавтобус. На место для выяснения обстоятельств прибыли правоохранители. Движение по автодороге частично ограничено.

Ранее рейсовый автобус вылетел в кювет в Новосибирской области. В результате восемь человек получили травмы. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

