Алаудинов: отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отряд спецназа "Ахмат" нарастил свои силы в Курской области и "будет делать свое дело", сообщил командир спецназа Апти Алаудинов.

Сам он также прибыл в Курскую область на фоне попытки вторжения ВСУ в регион.

"Противник зашел на приграничные территории. Он максимально пытается продвигаться. Эти силы будут уничтожены", – цитирует Алаудинова RT.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ. Потери украинских формирований на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков.

34 пострадавших мирных жителей, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. Известно также об одной погибшей девушке.

Кроме того, в результате атаки украинского дрона был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву для дальнейшего лечения.

