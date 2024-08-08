Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в московские клиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятеро пострадавших в Курской области, в том числе двое детей, будут доставлены в ближайшее время в столичные клиники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, их привезут в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Оказывать помощь пострадавшим будут мультидисциплинарные команды, в числе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и другие. Врачи примут все необходимые меры для сохранения жизни и здоровья граждан.

6 августа до тысячи украинских военных пытались захватить территорию Курской области. Но ВС РФ не дали им продвинуться вглубь территории РФ. Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

В результате не прекращающихся с 6 августа обстрелов Курской области со стороны ВСУ уже около 34 человек пострадали, включая пять детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. При этом уже четыре человека погибли.

Кроме того, из-за атаки украинского дрона был тяжело ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Его доставили в местную больницу. Впоследствии он пришел в сознание. Его уже транспортировали в Москву для дальнейшего лечения.

