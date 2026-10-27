Более 10 тыс раз водители зарядили электромобили у станции "Волоколамская" и МЦК Измайлово

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Свыше 10 тысяч раз водители зарядили электромобили на хабах у станции метро "Волоколамская" и МЦК Измайлово. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, у станции метро "Волоколамская" водители заряжали машины более 7 тысяч раз. У Измайлово – более 3 тысяч раз.

Оба хаба заработали зимой 2026 года. Их разместили на перехватывающих парковках "Московского паркинга", установив на каждой площадке по 18 электрозарядных станций (ЭЗС). Комплексы принимают автомобилистов круглосуточно.

В сентябре 2026 года число зарядных сессий на обоих хабах увеличилось на 13% по сравнению с августом.

"Мы развиваем комфортную среду для владельцев электромобилей. С начала года водители зарядили здесь авто более 10 тысяч раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что сеть ЭЗС в столице продолжат расширять в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин.

Ранее в столице начали тестировать работу передвижной зарядной станции, которая может самостоятельно приезжать к электромобилям. Испытания проводят Дептранс и Росатом на парковке № 9080 на Триумфальной площади.