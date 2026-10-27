Эксперт Богомолова-Чепко: более 1–2 кружков приведут к выгоранию у ребенка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оптимальной отправной точкой для дополнительной нагрузки школьника могут стать 1–2 регулярных кружка, например спортивный и творческий. При этом важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и оставлять ему время на отдых, самостоятельную игру и хобби, рассказала в беседе с "Газетой.ру" педагог, эксперт Екатерина Богомолова-Чепко.

По словам эксперта, универсального количества кружков и репетиторов для всех детей нет. Чрезмерная занятость может привести к выгоранию, потере интереса к учебе и ухудшению успеваемости.

"Ему не обязательно пробовать десять направлений одновременно. Гораздо полезнее выбрать несколько занятий, которые действительно интересны, и дать возможность постепенно в них развиваться", – отметила Богомолова-Чепко.

Если ребенок справляется с нагрузкой, с удовольствием посещает занятия и у него остается достаточно времени на сон, домашние дела и свободную игру, количество кружков можно постепенно увеличивать. Если же школьник устает и не успевает отдыхать, стоит пересмотреть расписание и отказаться от части активностей.

Эксперт подчеркнула, что дополнительное образование должно помогать ребенку находить собственные интересы и развивать навыки самостоятельного обучения, выбора и постановки целей.

Помимо кружков, школьники нередко занимаются с репетиторами, что создает дополнительную нагрузку для ребенка. В связи с этим депутат Виталий Милонов предложил пересмотреть школьную программу так, чтобы ученики могли осваивать предметы без помощи репетиторов. По его мнению, такое решение позволило бы семьям не расходовать материнский капитал на дополнительные занятия.