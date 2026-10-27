В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заболеваемость гриппом в стране продолжает расти, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На 43-й неделе 2026 года в России зарегистрировали свыше 614 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом в текущем сезоне от гриппа привились более 31,4 миллиона граждан, говорится в сообщении ведомства.

Прививаться от гриппа необходимо, указали в Роспотребнадзоре. Особенно это касается людей из групп риска – маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин.

В ведомстве отметили, что в первую очередь прививка важна для часто болеющих ОРВИ, людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Ранее в Роспотребнадзоре напоминали, что в постоянном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции как в России, так и за ее пределами. Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ о том, что российские туристы массово заболевают новым штаммом COVID-19 "Стратус" в Казахстане.

В ведомстве обратили внимание, что вариант XFG, получивший неофициальное название "Стратус", принципиально новым штаммом SARS-CoV-2 не является. Специалистам он известен с января 2025 года и находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения.

