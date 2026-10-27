Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 10:03

Технологии

Кластер технологической долины МГУ обеспечили высокоскоростным интернетом

Фото: sticmsu.ru

Резидентам и сотрудникам кластера "Образовательный" Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС.

Внутри 17-этажного здания специалисты развернули внутреннюю антенно-фидерную сеть, которую подключили к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях разместили около 125 антенн, сигнал распределяется равномерно по всем этажам. Помимо передачи данных, абонентам доступны звонки по технологии VoLTE, позволяющей параллельно разговаривать и пользоваться интернетом.

Кластер занимает площадь около 18 тысяч квадратных метров. Помимо офисов управленческого блока, здесь работают десятки стартапов и технологических компаний, есть лекционные аудитории и исследовательские лаборатории, конференц-залы, коворкинг-пространства, подземный паркинг и смотровая площадка.

"В 2024 году мы обеспечили покрытие во флагманском кластере "Ломоносов", теперь стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет стали доступны резидентам, сотрудникам и посетителям кластера "Образовательный", – отметил директор по стратегии и развитию ПАО "МТС" в Московском регионе Дмитрий Поляков.

По его словам, цифровая инфраструктура – необходимое условие работы центра, а скорость соединения позволяет вести видеосвязь, прямые трансляции и обмениваться большими объемами данных.

Установленное оборудование могут использовать и другие операторы связи.

Ранее Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2". По словам мэра, в основу легли труды ученого Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик.

Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад будет сделан из сегментов с разным уровнем прозрачности. Это позволит визуально размыть границы этажей, также эффект усилит игра света на плоскостях. В вечернее время там будет включаться архитектурная подсветка.

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика