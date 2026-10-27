Кластер технологической долины МГУ обеспечили высокоскоростным интернетом

Фото: sticmsu.ru

Резидентам и сотрудникам кластера "Образовательный" Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС.

Внутри 17-этажного здания специалисты развернули внутреннюю антенно-фидерную сеть, которую подключили к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях разместили около 125 антенн, сигнал распределяется равномерно по всем этажам. Помимо передачи данных, абонентам доступны звонки по технологии VoLTE, позволяющей параллельно разговаривать и пользоваться интернетом.

Кластер занимает площадь около 18 тысяч квадратных метров. Помимо офисов управленческого блока, здесь работают десятки стартапов и технологических компаний, есть лекционные аудитории и исследовательские лаборатории, конференц-залы, коворкинг-пространства, подземный паркинг и смотровая площадка.

"В 2024 году мы обеспечили покрытие во флагманском кластере "Ломоносов", теперь стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет стали доступны резидентам, сотрудникам и посетителям кластера "Образовательный", – отметил директор по стратегии и развитию ПАО "МТС" в Московском регионе Дмитрий Поляков.

По его словам, цифровая инфраструктура – необходимое условие работы центра, а скорость соединения позволяет вести видеосвязь, прямые трансляции и обмениваться большими объемами данных.

Установленное оборудование могут использовать и другие операторы связи.

Ранее Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2". По словам мэра, в основу легли труды ученого Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик.

Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад будет сделан из сегментов с разным уровнем прозрачности. Это позволит визуально размыть границы этажей, также эффект усилит игра света на плоскостях. В вечернее время там будет включаться архитектурная подсветка.