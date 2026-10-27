В России 15% собачников подрабатывают догситтерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Почти каждый седьмой владелец собаки в России подрабатывает догситтером, получая за это до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос одного из финансовых маркетплейсов.

Среди тех, кто уже был догситтером, 32% опрошенных рассказали, что зарабатывают на этом 5–10 тысяч рублей в месяц. Еще 27% получают 10–20 тысяч рублей, а 18% – до 5 тысяч рублей. Доход более 30 тысяч рублей в месяц получают 8% респондентов. Сумма складывается из числа заказов, проведенного с собакой времени и потребности животного. При этом 64% догситтеров только гуляют с питомцами, остальные же присматривают за ними в течение длительного периода.

Нередко догситтеры обращают внимание на размер животного. Например, 38% собачников согласны присмотреть за питомцем весом до 10 килограммов. 31% может взять собаку весом 10–25 килограммов, а 17% – весом от 25 килограммов. Для остальных 14% респондентов важнее привычки и поведение.

В возрастной группе от 18 до 24 лет догситтерами работали 16% владельцев собак. Среди хозяев от 25 до 34 лет этот показатель достиг 27%, от 35 до 44 лет – 25%, от 45 до 54 лет – 20%, от 55 до 65 лет – 12%.

Отмечается, что 35% опрошенных наиболее охотно помогают соседям и знакомым, 28% принимают заказы на специальных онлайн-платформах, 22% получают рекомендации от других хозяев, а 15% находят клиентов через соцсети и тематические группы в интернете.

Работающие догситтерами участники исследования также рассказали, в какой ситуации не примут заказ. 67% собачников не стали бы присматривать за животным, которое недавно перенесло сложное лечение. Еще 23% отказались бы брать собаку того же пола, что и у них, чтобы избежать конфликтов. 17% не берут определенные породы, а 13% не желают нести ответственность за щенков. В то же время 18% могут пересмотреть свои предпочтения, если конкретная собака им понравится.

Также 36% опрошенных догситтеров проживают в частных домах. Из этого числа 84% берут питомцев на длительный срок. Всего в рамках исследования было опрошено 3 тысячи владельцев собак в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее опрос показал, что около 50% владельцев четвероногих тратят на содержание своих питомцев больше, чем годом ранее. При этом среди собак самыми дорогими по уходу породами стали хаски и корги. Наиболее затратные породы кошек – бенгальская, абиссинская и ориентальная.