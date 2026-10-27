Время бронирования в отелях Москвы сократилось благодаря федпроекту

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Гостиницы Москвы, участвующие в федеральном проекте "Производительность труда", сократили время на ключевые операции обслуживания гостей, рассказала заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, в отдельных отелях бронирование стало быстрее на 65%, уборка номера – на 27%, а приготовление и подача горячих блюд – почти на 30%.

"Федеральный проект помогает гостиницам выявлять такие потери, выстраивать единые стандарты работы и таким образом повышать качество сервиса и свою экономическую эффективность без дополнительных затрат. Совокупный экономический эффект от завершенных проектов уже превысил 270 миллионов рублей", – отметила Багреева.

Сейчас в проекте участвуют 32 столичные гостиницы, 24 из них уже завершили работу с экспертами правительства Москвы. Среди участников – 10 пятизвездочных отелей, то есть практически каждый пятый отель высшей категории в городе.

Чаще всего отели берутся за оптимизацию бронирования, уборки и подготовки номерного фонда, а также за работу ресторана. Именно на этих участках потери времени особенно заметны в периоды массовых заездов и пиковой загрузки. Специалисты помогают находить такие потери, внедрять единые стандарты, убирать лишние операции и равномернее распределять нагрузку между сотрудниками.

В отеле "SkyPoint Шереметьево" автоматизировали выставление счетов через интеграцию с каналами онлайн-продаж, ввели автоматическое распределение звонков между менеджерами, стандартизировали рабочие операции и составили матрицу компетенций персонала. Бронирование теперь занимает 24 минуты вместо более чем часа. Отдел бронирования может дополнительно принимать около 130 заявок в день.

В "Арт Москва Войковская" горничные теряли время на перемещения, поиск инвентаря и пополнение запасов, а из-за отсутствия единых стандартов часть номеров возвращали на доработку. В гостинице разработали визуальные стандарты уборки и комплектации рабочих мест, упорядочили хранение белья, инвентаря и расходных материалов, ввели чек-листы самопроверки и систему информирования о местонахождении уборочного оборудования.

В результате время уборки номера сократилось с 54 до 40 минут, доля номеров, возвращаемых на дополнительную уборку, – с 71 до 11%, а общая продолжительность обслуживания номера – на 19%.

В пятизвездочном Radisson Blu Leninsky Prospect оптимизировали приготовление и подачу горячих блюд по меню à la carte. Сотрудники тратили время на переходы между цехами, ожидание и поиск продуктов, а расположение оборудования и зон хранения создавало простои. Операции перераспределили между сотрудниками, организовали хранение продуктов с учетом санитарных требований, ввели визуальную навигацию и стандарты пополнения запасов, а часть холодильного оборудования переставили.

Выработка выросла на 11,4% – с 13 до 14,5 блюда на сотрудника в час, общая продолжительность приготовления и подачи горячих блюд сократилась почти на 30%.

В среднем предприятия туристической отрасли Москвы по итогам участия в проекте наращивают производительность труда в оптимизируемых процессах на 38%. Перенос готовых решений на другие направления дает долгосрочный рост эффективности, а участники, по оценкам экспертов департамента экономической политики и развития Москвы, получают до 20% дополнительного прироста производительности труда в год.

Ранее сообщалось, что Москва во второй раз заняла первое место в сводном рейтинге субъектов России по развитию экономики замкнутого цикла экспертно-аналитической платформы "Инфрагрин". В его основе лежат официальная статистика и данные отраслевых и экспертных партнеров проекта – НП "Совет рынка", ДОМ.РФ и "Эксперт РА". Сводный зачет объединяет три тематических рейтинга: "Управление отходами и ресурсами", "Снижение воздействия на экосистемы и их восстановление", "Альтернативная мобильность и здоровая среда".

